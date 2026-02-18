18ª edição da Copa FAI tem início nesta segunda-feira (23) no Ginásio de Esportes de Adamantina

O campeonato conta com a parceria da Liga Regional Alta Paulista de Futsal e do Centro Universitário de Adamantina (FAI) que dá nome à competição. Participam do torneio 16 equipes de Adamantina e região e os jogos serão realizados segunda, quarta e sexta a partir das 19h30 no ginásio Paulo Camargo.

Para este ano, a novidade no regulamento está no fato das equipes poderem contar com até dois atletas federados de idade livre; até dois atletas federados da categoria Sub-20 e todos com vínculo no exercício de 2025.

Outra novidade foi a entrega de uma cesta básica por cada uma das equipes participantes no congresso técnico que foi realizado no último dia 10 de fevereiro. Tudo o que foi arrecadado já foi destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Adamantina.