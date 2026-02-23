Coletores de lixo encontram seringas com agulhas descartadas de forma irregular

Os coletores de lixo de Adamantina encontram só nesta segunda-feira dia 23 de fevereiro de 2026 duas seringas com agulhas descartadas de forma irregular dentro de sacos de lixo comum. Seringas, agulhas e lancetas descartadas desta forma trazem riscos graves e diretos para coletores e trabalhadores de reciclagem, sendo classificados principalmente como riscos biológicos e mecânicos.

São muitos problemas como acidentes perfurocortantes (cortes e perfurações) as agulhas podem facilmente atravessar sacos de lixo e luvas, ferindo as mãos, braços ou pernas dos trabalhadores durante o manuseio, na coleta manual ou compactação no caminhão. Estes objetos podem causar a transmissão de doenças infecciosas (riscos biológicos), se a agulha tiver sangue ou fluidos de uma pessoa infectada, pode transmitir doenças graves, tais como: Hepatite B e C, um risco significativo de contaminação. Também risco de transmissão de HIV/AIDS, Tétano e outras infecções bacterianas que podem ocorrer devido à contaminação da ferida com sujeira.

Além do ferimento físico, a contaminação exige tratamento médico imediato, profilaxia (medidas preventivas pós-exposição), exames e ansiedade de longo prazo pelo acompanhamento de infecções

Pacientes que fazem uso de insulina devem retirar caixa na UBS de referência para descartar itens usados na aplicação do medicamento. Como forma de evitar que materiais perfurocortantes, tais como lâminas, bisturis, agulhas e ampolas de vidro, entre outros sejam descartados em lixo comum, a Prefeitura de Adamantina conta com um serviço de coleta e descarte correto dos resíduos de serviço de saúde (RSS).

As pessoas que fazem uso de insulina devem descartar os itens usados na aplicação do medicamento de forma correta. Para isso, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde disponibiliza gratuitamente um recipiente próprio para que esses materiais sejam alocados temporariamente.

O paciente deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) referência para pegar o recipiente e quando o mesmo estiver preenchido, deverá ser devolvido na mesma UBS para que o descarte correto seja executado, quando então um novo recipiente lhe será entregue para que o processo correto seja reiniciado.

O ato de deixar o recipiente próprio para descarte de material perfurocortante na UBS de referência é fundamental para evitar que os servidores públicos que atuam na coleta de lixo fiquem sujeitos à contaminação ou sofram acidentes.