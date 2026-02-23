Adamantina terá Rock na Praça nesta sexta-feira (27)

A primeira edição do Rock na Praça de 2026 acontece nesta sexta-feira, a partir das 20h, na Praça Elio Micheloni. Sobem ao palco, as bandas Aero Vinil e On The Road. A programação é promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo e integra a agenda cultural de fevereiro.
A última semana do mês ainda tem na programação a exibição de Tempos Modernos a partir das 14h no anfiteatro Fernando Paloni na quinta-feira (26).
A ação integra as atividades do Projeto de Difusão do Museu da Imagem e do Som (MIS) que consiste na disponibilização gratuita de filmes, documentários, curtas-metragens, e outras produções audiovisuais..
Além da exibição de filmes, os Pontos MIS também realizam atividades como oficinas, cursos, palestras e debates sobre cinema e audiovisual, contribuindo para a formação de público e o enriquecimento cultural das comunidades locais.
Fechando a agenda cultural do mês, ainda haverá a realização do programa “Integração Campo e Cidade” no sábado (28), a partir das 9h.
A proposta tem como objetivo aproximar a zona urbana da zona rural, por meio da disponibilização de serviços de assistência social, saúde, lazer e oportunidades econômicas para as famílias que vivem e trabalham no campo.
