Prefeitura de Adamantina realiza audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais do município

A Prefeitura de Adamantina realiza nesta terça-feira (24), no plenário da Câmara Municipal, a partir das 19h30 uma audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais do município referente ao 3º quadrimestre de 2025.
A ação acontece nos termos do artigo 9° § 4° da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000).
Os quadros já foram publicados na imprensa escrita e estão anexados para consulta em: https://
Podem participar da apresentação representantes das associações de bairros, de classe e demais entidades, bem como a população adamantinense.
Por: Natacha Dominato / Comunicação Pref. Adamantina