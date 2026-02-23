Lar Cristão e IAMA são beneficiadas com os alimentos arrecadados no congresso técnico da Copa FAI

O Lar Cristão e o Instituto de Assistência Ao Menor Adamantina Santo Cheraria (IAMA) receberam cada um o montante de 221 quilos de alimentos que foram arrecadados durante o Congresso Técnico da Copa FAI que aconteceu no último dia 10 de fevereiro. O Lar Cristão e o Instituto de Assistência Ao Menor Adamantina Santo Cheraria (IAMA) receberam cada um o montante de 221 quilos de alimentos que foram arrecadados durante o Congresso Técnico da Copa FAI que aconteceu no último dia 10 de fevereiro.



A entrega foi feita na manhã desta segunda-feira (23), na sede do Fundo Social de Solidariedade de Adamantina.

A destinação desses alimentos é uma novidade no regulamento da 18ª edição da Copa FAI que tem início nesta segunda-feira (23), a partir das 19h30 no ginásio de esportes Paulo Camargo. A realização da competição é da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação (SELAR) e conta com a parceria da Liga Regional Alta Paulista de Futsal e do Centro Universitário de Adamantina (FAI) que dá nome à competição.

Participam do torneio 16 equipes de Adamantina e região e os jogos serão realizados segunda, quarta e sexta a partir das 19h30 no ginásio Paulo Camargo.

Diretor de Comunicação Caio Vasques Jornalista Natacha Dominato

