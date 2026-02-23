Após denúncia, Prefeitura remove materiais ao lado do cemitério e vai instaurar apuração

Após denúncia publicada pelo Portal Siga Mais na manhã deste domingo (22), sobre o descarte de restos de caixões, roupas e outros materiais decorrentes da exumação de restos mortais, depositados em uma passagem de servidão que margeia o Cemitério da Saudade, em Adamantina, a Prefeitura realizou a limpeza do local. O trabalho das equipes ocorreu no final da manhã, após a gestão municipal tomar conhecimento do conteúdo da reportagem.

A administração municipal foi acionada pelo Portal para se manifestar e se pronunciou por meio de nota oficial. “A Prefeitura de Adamantina realizou, no fim da manhã deste domingo, 22 de fevereiro, a limpeza da via localizada ao lado do Cemitério da Saudade”, inicia o texto. “Assim que tomou conhecimento da situação envolvendo o descarte irregular de materiais no local, a Administração Municipal adotou providências imediatas para solucionar o problema. Foram mobilizados caminhão, máquinas e servidores, que efetuaram a retirada dos resíduos em curto espaço de tempo, garantindo a destinação ambientalmente adequada.”

Ainda de acordo com a gestão municipal, será instaurada apuração administrativa sobre o caso. “A Prefeitura informa ainda que será instaurado, nesta segunda-feira, 23 de fevereiro, procedimento administrativo com o objetivo de apurar responsabilidades e adotar as medidas cabíveis em relação ao ocorrido.”

No começo da tarde, uma viatura policial foi vista no local, porem o material já havia sido removido pela Prefeitura.

Moradora reconhece roupas que eram da mãe, cujos restos mortais foram exumados

O compartilhamento do conteúdo nas redes sociais do Portal Siga Mais revelou um desdobramento previsível, diante dos materiais descartados. Uma moradora reconheceu as vestes de sua mãe, cujos restos mortais haviam sido exumados há cerca de um mês.



A neta da mesma senhora, cujo corpo foi exumado, também publicou manifestação nas redes sociais. “Há um mês me despedi da minha mãe e, em meio à dor, precisei exumar minha avó para que minha mãe fosse enterrada. Não foi apenas um ato físico, foi um peso emocional enorme. Hoje, ao ver as roupas da minha avó jogadas aí, percebo como as lembranças e o respeito pelas histórias deveriam ser tratados com mais cuidado. O luto já é difícil demais para ainda carregar esse tipo de cena”, diz a postagem.



COMO FOI A SITUAÇÃO

Moradores do entorno do Cemitério da Saudade, em Adamantina, denunciaram o descarte irregular de resíduos possivelmente provenientes de exumações, depositados em área externa do espaço público municipal. Após receber os relatos neste sábado (21), a reportagem do portal Siga Mais esteve no local na manhã deste domingo (22) e confirmou a situação.

No ponto indicado pelos moradores, ao final da via de servidão de terra que margeia o cemitério, foram encontrados diversos materiais descartados a céu aberto. Entre os itens identificados estão componentes de madeira, hastes metálicas e fixadores utilizados em caixões, além de tecidos que podem fazer parte do revestimento interno dessas estruturas.

Também foram localizadas peças de roupas com forte odor e alterações de coloração, levantando a suspeita de que possam estar relacionadas a procedimentos de exumação — prática realizada mediante solicitação familiar para reorganização de sepultamentos ou liberação de espaço nos jazigos.

A área onde os materiais foram encontrados fica do lado externo do cemitério, próxima aos módulos verticais de sepultamento. No local também havia descarte de lápides quebradas, flores, coroas funerárias e outros resíduos.