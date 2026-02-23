Concretagem de canteiros em avenida gera repercussão e questionamentos; Prefeitura explica motivo da medida

Nas duas últimas semanas foi tema de críticas nas redes sociais a iniciativa da Prefeitura de Adamantina de concretar canteiros centrais da Avenida Ademar de Barros, nos quarteirões próximos ao Parque dos Pioneiros. A repercussão negativa veio em razão de as flores antes existentes serem substituídas por cimento.

O vereador Aguinaldo Galvão na última quarta-feira (18), inclusive, esteve no local e postou vídeo questionamento a medida. Temos uma Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente que é para preservar o verde e fazer a jardinagem na nossa cidade, mas olha onde chegamos. Não dá para entender. E queremos saber de quem foi essa ideia”.

Em resposta a posicionamento solicitado pela reportagem do Jornal Folha Regional à Prefeitura, na tarde de quinta-feira (19) a Secretaria Municipal de Obras e Serviços relatou que “a decisão de concretar alguns canteiros, foi tomada porque os locais apresentavam problemas causados por pessoas que depositavam todo tipo de lixo nos lugares como garrafas (acumulando água da chuva e servindo de criadouro para o mosquito que transmite a dengue e outras doenças), material orgânico, sacolas, mato, galhos. Isso estava matando as plantas e atraindo animais peçonhentos, o que significa um risco para a saúde pública.”

O posicionamento oficial revela ainda que existem lixeiras próximas aos canteiros e implantação de placas orientando proibido colocar lixo e outros materiais nestes locais (Lei nº.2449/92), não houve a colaboração necessária de parte da população.

Aguinaldo adiantou à reportagem que, acompanhado pelo vereador Daniel Fabri, apresentará Requerimento com pedido de informações à Prefeitura sobre o caso na próxima sessão ordinária da Câmara Municipal.

“Os primeiros canteiros foram analisados como os mais críticos e os outros estavam sendo analisados para uma definição sobre o que poderia ser executado nestes lugares. Estudos apontam a possibilidade da instalação de Ecopontos para materiais recicláveis em alguns locais”, completou a Secretaria na nota enviada ao FR.

Por Folha Regional Adamantina

