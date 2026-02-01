1ª Copa União de Futebol Society começa neste fim de semana na Vila Jamil de Lima

A 1ª Copa União de Futebol Society de Adamantina tem início neste sábado (21) e segue no domingo (22), com partidas disputadas na praça de esportes da Vila Jamil de Lima. O campeonato reúne 12 equipes locais com o objetivo de fazer do esporte um momento de descontração e lazer para os participantes e a comunidade.
A organização do torneio foi formalizada no último dia 9, durante uma reunião entre os dirigentes dos times. No encontro, realizado ao lado do campo da Vila Jamil de Lima, foram definidos o formato da competição, o regulamento oficial, os critérios de arbitragem e a premiação.
As 12 equipes participantes foram divididas em duas chaves. O Grupo A é formado por Adamantina City, Vila Jamil E.C, Portuguesa F.C, Atlético Peso Pesado FC, Bela Vista FC e The Kings F.C. Já o Grupo B conta com S.E. Hookan Valen, Resenha E.C, Vila Freitas F.C, Borussia FC, Real Parceria e Referência F.C.
A primeira rodada tem início amanhã, sábado, a partir das 15h, com os três confrontos do Grupo A. No domingo, os times do Grupo B estreiam no campeonato a partir das 8h15.
Confira a tabela completa da 1ª rodada:
Sábado (21) – A partir das 15h (Grupo A)
Atlético Peso Pesado FC x Adamantina City
The Kings F.C x Bela Vista FC
Portuguesa F.C x Vila Jamil E.C
Domingo (22) – A partir das 8h15 (Grupo B)
Resenha E.C x Referência F.C
Real Parceria FC x S.E. Hookan Valen
Borussia FC x Vila Freitas F.C
Texto com informações de Jair Cabeça.
