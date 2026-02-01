1ª Copa União de Futebol Society começa neste fim de semana na Vila Jamil de Lima

A 1ª Copa União de Futebol Society de Adamantina tem início neste sábado (21) e segue no domingo (22), com partidas disputadas na praça de esportes da Vila Jamil de Lima. O campeonato reúne 12 equipes locais com o objetivo de fazer do esporte um momento de descontração e lazer para os participantes e a comunidade.

A organização do torneio foi formalizada no último dia 9, durante uma reunião entre os dirigentes dos times. No encontro, realizado ao lado do campo da Vila Jamil de Lima, foram definidos o formato da competição, o regulamento oficial, os critérios de arbitragem e a premiação.