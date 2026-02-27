Representantes da Energisa se reuniram com o prefeito de Adamantina para discutir avanços nos serviços de energia elétrica

A Energisa atende Adamantina por meio da unidade Energisa Sul-Sudeste, durante a reunião realizada entre, Luiz Moreto Vincentin Junior – gerente de planejamento Energisa Sul-Sudeste, Carlos Eduardo Mariano – coordenador de poder público Energisa Sul-Sudeste com o prefeito José Carlos Martins Tiveron e o secretário municipal de Obras e Serviços Eder Bonfain, foram abordados diversos assuntos.

Os investimentos realizados no município, avanços e serviços no abastecimento da rede de energia elétrica. A Energisa atende diversas regiões e estados brasileiros através de suas distribuidoras, cobrindo áreas de concessão nos estados de São Paulo, Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia e Sergipe, além de outras operações de transmissão e serviços em diversos outros estados como Amapá, Bahia, Ceará, DF, ES, GO, MA, PE, PI, RN, RS, SC. A lista exata de cidades varia por concessionária, mas abrange um vasto território nacional.

É importante lembrar que a Energisa oferece em Adamantina diversos serviços como ligação nova, troca de titularidade e segunda via, acessíveis 24h via WhatsApp (Gisa) no número (18) 99120-3365. Atendimento também pelo App Energisa On ou 0800 70 10 326.

O endereço no município é Alameda Armanda Sales de Oliveira, 560 – Centro, atendimento de Segunda-Feira à Sexta-Feira das 08h às 12h e das 13h às 17h.

Principais Canais de Atendimento em Adamantina :

WhatsApp (Gisa): (18) 99120-3365

Call Center: 0800 70 10 326

Aplicativo: Energisa On (disponível para iOS e Android)

Site/Agência Virtual: servicos.energisa.com.br

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



.