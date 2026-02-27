Coren-SP e FAI capacitam 60 enfermeiros em técnicas de sutura

A Capacitação Prática de Habilitação em Sutura, realizada pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) em parceria com o Centro Universitário de Adamantina (FAI), chegou ao seu segundo dia nesta quinta-feira, 26.

O treinamento ocorre na Sala 1 do Bloco II (Câmpus II) e no laboratório de anatomia, reunindo 60 profissionais da Nova Alta Paulista. O evento, que começou ontem, segue com atividades intensas até esta sexta-feira, 27.

O grupo de participantes foi selecionado de forma estratégica para que o conhecimento seja aplicado diretamente no atendimento à população.

Entre os profissionais habilitados, estão docentes e técnicos da FAI, enfermeiros das Santas Casas de Adamantina e Lucélia, profissionais da Atenção Primária de Adamantina e equipes da Clínica Pai Nosso Lar.

Para o coordenador do curso de Enfermagem da FAI, Prof. Dr. Fabio Antônio Venancio, o treinamento representa um avanço significativo para a saúde regional. “O aprimoramento técnico é fundamental para o dia a dia nos hospitais e postos de saúde. A habilitação em sutura amplia as competências clínicas e promove uma atualização baseada nas normativas do Coren-SP”, destaca.

Por Jéssica Nakadaira

