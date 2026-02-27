Confira o que acontece em Adamantina neste final de semana

A Prefeitura de Adamantina promove diferentes iniciativas neste final de semana. A agenda traz a realização nesta sexta-feira (27), de mais uma edição do Rock na Praça. A Prefeitura de Adamantina promove diferentes iniciativas neste final de semana. A agenda traz a realização nesta sexta-feira (27), de mais uma edição do Rock na Praça. A programação que tem início às 20h na pra Elio Micheloni terá a apresentação das bandas Aero Vinil e On The Road. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo e integra a agenda cultural de fevereiro.

Já no sábado (28), haverá a realização do programa “Integração Campo e Cidade” no sábado (28), a partir das 9h. A proposta tem como objetivo aproximar a zona urbana da zona rural, por meio da disponibilização de serviços de assistência social, saúde, lazer e oportunidades econômicas para as famílias que vivem e trabalham no campo.

Ainda no sábado (28), acontece mais uma etapa da ação de vacinação antirrábica. Desta vez, a aplicação do imunizante ocorrerá na unidade básica de saúde do Conjunto Habitacional Mario Covas das 9h até às 15h. A iniciativa é destinada aos donos de cães e gatos que residem: Conjunto Mário Covas, Residencial San Miguel I, Residencial Itapuã, Residencial Eldorado e Jardim das Acácias. Ao todo, serão disponibilizadas 200 doses e a vacina será aplicada por ordem de chegada. Serviço – A UBS do Conjunto Habitacional Mário Covas está situada na Rua Antônio Pires Ribeiro, 72 – Conjunto Mário Covas.

Natacha Dominato / Comunicação Pref. Adamantina

