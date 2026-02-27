Encontro de cuidadores de idosos com demência promove acolhimento e troca de experiências

O Centro Universitário de Adamantina (FAI), em parceria com a Prefeitura Municipal, realizou na noite da última quarta-feira, 25, mais uma edição do Grupo de Apoio a Cuidadores de Idosos com Demência.

O encontro ocorreu no Laboratório de Habilidades do Bloco I, no Câmpus II, reunindo diversos familiares e profissionais que lidam com patologias como o Alzheimer.

Diferente de edições focadas em instruções clínicas, a programação de quarta-feira priorizou o bem-estar emocional do cuidador. A dinâmica permitiu que os participantes compartilhassem experiências, dificuldades e estratégias de resiliência, sob a coordenação de uma equipe multidisciplinar.

O projeto, iniciado em 2024, visa não apenas qualificar o atendimento doméstico ao idoso, mas reduzir a sobrecarga física e mental daqueles que dedicam sua rotina ao cuidado.

O idealizador da iniciativa e coordenador do curso de Medicina da FAI, Prof. Dr. Alessandro Jacinto, destacou a importância de humanizar o olhar sobre quem cuida. “Nosso objetivo vai além da orientação técnica sobre a doença. Queremos oferecer um porto seguro onde o cuidador possa expressar suas angústias sem julgamentos. Quando cuidamos de quem cuida, estamos, indiretamente, melhorando a qualidade de vida do próprio paciente”, afirmou o médico geriatra.

As reuniões acontecem toda última quarta-feira do mês, na FAI, às 19 horas, abertas ao público. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 18 3502-3130 e/ou pelas redes sociais pelas redes sociais: @grupodeapoioacuidadores

Por Jéssica Nakadaira

