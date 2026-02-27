Projeto que declara Adamantina como Capital da Economia Criativa ainda não foi aprovado pela Alesp

A Prefeitura de Adamantina divulgou, nesta sexta-feira (27), uma errata para corrigir informação publicada no dia anterior sobre o título de Capital da Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Ao contrário do que foi informado na quinta-feira (26), o projeto de lei não foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Segundo o esclarecimento oficial, a proposta apresentada pela deputada estadual Edna Macedo foi protocolada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Alesp e ainda está em tramitação.

Na matéria anterior, havia sido divulgado que o município “passa a ostentar oficialmente o título”, com a informação de que o projeto já teria sido aprovado pelos deputados estaduais. A Prefeitura reconheceu o equívoco e informou que o texto segue em análise. Conforme a justificativa disponível no portal da Alesp, o projeto argumenta que Adamantina consolidou-se como referência regional em políticas públicas voltadas à cultura, inovação, empreendedorismo criativo e valorização das expressões artísticas, configurando-se como polo estratégico da economia criativa no interior paulista. O reconhecimento, segundo a justificativa da proposta, representaria valorização da identidade cultural, fortalecimento das cadeias produtivas criativas e estímulo ao desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico no interior do Estado. No entanto, até o momento, não há aprovação definitiva do título, que depende da tramitação e votação nas instâncias legislativas.

.