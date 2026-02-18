18ª Copa FAI de Futsal de Adamantina terá três partidas nesta sexta-feira (27)

Sexta-feira de Futsal em quadra adamantinense da melhor e mais bem organizada competição da região da Alta Paulista. A 18ª edição da Copa FAI de Futsal de Adamantina e Região que irá movimentar na noite desta sexta-feira (27) no Ginásio de Esportes Paulo Camargo, com a terceira rodada com três partidas que promete levar um bom público.

JOGOS

Na primeira partida às 19h30, o Mariápolis EC faz sua estreia enfrentando o SE. 4 Amigos/ Vamo Envolver/ Grupo Auto Via/ André Romanini Oficina Serralheira.

Já na segunda partida a SE Hookan Valen/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Chikão Frutas/ Marcos Construtor enfrenta o Rangers Rovers FC/ Irma Lanches.

No fechamento da rodada o Arsenal FC/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Bar do Lú enfrenta o Os Quaiados FC/ Essenzia Moda.

ARBITRAGEM

Liga Paulista da Alta Paulista/ Carlos Gasparotto e JCM

APOIO

Prefeitura de Adamantina e Centro Universitário Adamantina

-Na foto, o experiente jogador Daniel Marques que atua no Rangers Rovers FC

Por Jair Kbça

