Seis times de Adamantina disputarão a Copa Alta Paulista Veteranos deste ano

A Copa Alta Paulista Veteranos – acima de 40 anos – de Futebol Médio terá neste o número recorde de participantes de Adamantina. No total, seis times – Vila Freitas, Fardão Sport Real, Alamandas, San Remo, Parque Iguacu e Vila Jamil – confirmaram que disputarão a 19ª edição, com início marcado para o próximo dia 8 de março.

Ao todo, neste ano 18 equipes farão parte da competição. Além dos adamantinenses, contará com times de Bastos, Osvaldo Cruz (3), Inúbia Paulista (2), Pracinha, Lucélia (2), Flórida Paulista, Pacaembu e Junqueirópolis.

Em reunião realizada pela comissão organizadora na manhã do último domingo (22), no plenário da Câmara Municipal de Lucélia, foi definido o regulamento e também feito o sorteio dos dois grupos que formarão a 1ª fase da Copa: Chave – CME de Osvaldo Cruz, Brahmamos de Bastos, Lobos (Inúbia Paulista), Aspumulu (Lucélia), Pacaembu E.C, Vila FreitasFC (Adamantina), Master Osvaldo Cruz, Fardão Sport Real (Adamantina) e Alamandas (Adamantina); Chave B – San Remo (Adamantina), Parcinha, Junqueirópolis, Parque Iguacu (Adamantina), Master de Inúbia Paulista, Vila Jamil (Adamantina), ABC (Lucélia), ADOC (Osvaldo Cruz) e Flórida Paulista.

Na rodada de abertura oficial da 19ª Copa Alta Paulista Veteranos, 8 de março, a partir das 8h, na ADPM em Adamantina, jogam: CME Osvaldo Cruz X Alamandas; ABC Lucélia X Pracinha; – San Remo X ADOC Osvaldo Cruz.

Ricardo Bispo

.