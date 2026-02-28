Adamantina vai contar com mais câmeras de segurança e novos equipamentos para o setor de monitoramento do município

O setor de segurança de Adamantina vai ganhar reforços importantes no setor de monitoramento feito por câmeras de segurança. Hoje o município conta com 25 câmeras instaladas no Cemitério da Saudade, que foram realocadas da região central. O centro de Adamantina conta com mais 35 câmeras novas e outros equipamentos necessários serão instalados. Quando tudo estiver concluído a Polícia Militar vai começar a operar toda a estrutura com 100% de funcionamento do programa. O Poder Público Municipal investe no projeto que vai funcionar integrado ao Sistema Estadual de Vigilância, programa Muralha Paulista. Um trabalho que vem sendo feito por meio de uma parceria entre a Prefeitura, Polícia Militar e Poder Judiciário.

O poder público vai contar com um recurso de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) disponibilizado por meio de uma emenda parlamentar federal impositiva do deputado federal Luiz Philipe de Orleans e Bragança (PL). O investimento integra o programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública. A verba foi articulada por intermediação da Associação Direita da Nova Alta Paulista (ADENAP).

Em reunião realizada na prefeitura com a presença de representantes do poder público, do comando da Polícia Militar em Adamantina e ADENAP, a discussão sobre a elaboração de projetos para a utilização do recurso na compra de câmeras e equipamentos modernos para a integração de todo programa de segurança. Seguem agora os trâmites legais e burocráticos necessários para a implementação de tudo.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



.