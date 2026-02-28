Um motorista é preso e outro foge após acidente na vicinal Adamantina / Mariápolis

Um homem foi preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool após um acidente com vítimas na madrugada deste sábado (28), no acesso SPA-592/294, que liga Adamantina a Mariápolis. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária no km 6,3, na pista sul.

A colisão envolveu um GM/Corsa, de Inúbia Paulista, e um Toyota Corolla, de Mariápolis. Segundo a polícia, houve batida traseira seguida de capotamento do Corsa. No carro estavam o motorista e três passageiros, que sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Adamantina.

O condutor do Corsa fez o teste do etilômetro, que registrou 0,40 mg/l de álcool por litro de ar expelido, índice que configura crime de trânsito. Ele foi autuado com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Já o motorista do Corolla deixou o local antes da chegada da viatura e não foi encontrado. A perícia foi realizada e o caso registrado no Plantão Policial de Adamantina por lesão corporal culposa e fuga do local de acidente.

Após coleta de sangue para exame, o motorista preso foi liberado. O Corsa foi autuado e removido por guincho, enquanto o Corolla acabou apreendido. (Por: Redação)

