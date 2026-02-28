AMNAP realiza reunião em Adamantina

Representantes da Microrregião de Adamantina participaram na tarde desta sexta-feira , 27 de fevereiro de 2026, na Prefeitura Municipal de um encontro da AMNAP – Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista. Presentes a 1ª Vice Presidente da AMANAP – prefeita de Lucélia, Tatiana G. Tazinázzio, o prefeito de Adamantina – José Carlos Martins Tiveron, o prefeito de Inúbia Paulista – Fernando Rossi, o prefeito de Mariápolis – Ricardo Watanabe e o prefeito de Flórida Paulista – José Andriotti.

Durante a reunião muitas discussões em busca do fortalecimento de toda região por meio de um bem comum para os moradores de todos os municípios que fazem parte da Associação. Destaque para temas como Saúde, Meio Ambiente, Infraestrutura com a expectativa de colocar em prática projetos que tenham um olhar regionalizado. As necessidades primordiais levantadas com muitas colocações, troca de ideias e reflexões em busca de melhorias para toda a região da Nova Alta Paulista com apoio dos governos Estadual e Federal com metas que possam ser implementadas por meio da união de todos.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



.