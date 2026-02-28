Alunos de Fisioterapia da FAI conquistam 1º e 2º lugares em programas de residência na UNESP de Presidente Prudente e da FAI

Alunos do curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Adamantina (FAI) alcançaram resultados de destaque em processos seletivos de residência em saúde.

A aluna Maria Letícia Saquetto Teixeira conquistou o 2º lugar no Programa de Residência em Fisioterapia — área de Neurologia — na UNESP de Presidente Prudente, enquanto Guilherme Luiz Santos Dalvedoe garantiu a 2ª colocação na Residência Multiprofissional da própria FAI.

O desempenho de Maria Letícia na UNESP, onde já efetuou sua matrícula, é expressivo devido à alta concorrência, uma vez que o certame oferecia apenas duas vagas e atraiu candidatos de diversas instituições. Além do êxito na instituição estadual, Maria Letícia também obteve o 1º lugar na Residência Multiprofissional da FAI.

“A base teórica e as práticas que tive na FAI foram fundamentais para encarar a concorrência da UNESP. Estar entre os dois primeiros colocados é a realização de um sonho”, afirma Maria Letícia Saqueto Teixeira.

Guilherme também comemora o resultado positivo. “Garantir o segundo lugar na residência da FAI mostra que estamos saindo da graduação preparados para os desafios do mercado de saúde”, diz.

Para a coordenadora do curso, Prof.ª Dra. Leandra Navarro Benatti, os resultados refletem a qualidade do ensino e a preparação técnica oferecida durante a graduação. “Essas relevantes conquistas validam o compromisso do nosso curso com a excelência acadêmica e a formação prática de nossos alunos, bem como a dedicação e o empenho deles”, destaca.

Por Jéssica Nakadaira

