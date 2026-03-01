Homem é preso após roubar o próprio tio em Adamantina

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (1º), em Adamantina, após roubar o próprio tio, de 46 anos. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar com apoio das imagens do sistema de monitoramento da cidade.

A ocorrência foi registrada por volta da 1h15, na Rua Goiás, no bairro Jardim Brasil. Segundo a PM, a vítima havia deixado a Estação Recreio e caminhava pela linha férrea em direção ao bairro quando foi surpreendida por um indivíduo que escondia parcialmente o rosto com a camiseta.

De acordo com as informações, o autor utilizou força física para dominar a vítima, aplicando um golpe conhecido como “chave cervical”, derrubando-a ao solo. Em seguida, subtraiu a carteira contendo R$ 52 e fugiu em direção ao Jardim Brasil.

Monitoramento foi decisivo

Assim que foi comunicada via rádio sobre o roubo, a equipe policial que retornava de atendimento pela Vicinal Plácido Rocha deslocou-se rapidamente para a área urbana. Na Base da 2ª Companhia, os policiais colheram detalhes com a vítima e analisaram as imagens das câmeras de monitoramento.

As gravações mostraram autor e vítima no cruzamento das ruas Goiás e Rio de Janeiro, permitindo identificar o trajeto de fuga do suspeito. As informações foram compartilhadas com outras equipes, incluindo Comando de Força Patrulha, CGP-2 e Força Tática, que intensificaram o patrulhamento no bairro.

Durante as diligências, os policiais localizaram um homem com as mesmas características. Ao notar a aproximação da viatura, ele dispensou uma caixa de fósforos dentro de uma caçamba de lixo.

Na abordagem, os policiais encontraram com o suspeito uma cédula de R$ 2 e um cachimbo artesanal utilizado para consumo de crack. Na caixa de fósforos descartada havia duas pedras da droga, totalizando 0,01 kg.

Confissão e descoberta do parentesco

Em entrevista preliminar, o homem confessou o roubo e indicou onde havia descartado a carteira da vítima, localizada no interior da caçamba de um caminhão estacionado próximo ao cruzamento das ruas Goiás e Rio de Janeiro.

Ele afirmou ainda que utilizou R$ 50 do valor subtraído para comprar crack de um indivíduo conhecido nos meios policiais.

Carteira e R$ 2 recuperados, e droga comprada com parte do dinheiro (Cedida/PM).

No plantão da Polícia Civil, foi constatado que autor era sobrinho da vítima. Segundo apurado, durante o crime o suspeito não reconheceu o tio.

Conforme a PM a autoridade policial de plantão ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de roubo consumado (artigo 157 do Código Penal) e porte de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/2006). O indiciado permaneceu recolhido à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. (POR: Siga Mais)