Quase 5 mil moradores já retiraram o carnê do IPTU pelo formato digital e outros 3.700 procuraram a Prefeitura

Os carnês para o pagamento do IPTU, FUN/FIS e ISS-Fixo em formato digital continuam à disposição dos moradores de Adamantina. O acesso é simples e rápido, o contribuinte deverá fazer a baixa do documento diretamente no Portal do Cidadão que está disponível em www.adamantina.sp.gov.br.

Ao todo 4.856 moradores já acessaram o sistema para a retirada, a nova medida em formato digital faz parte das ações do programa Sem Papel, implantado pelo município neste ano com o objetivo de modernizar os serviços públicos, reduzir custos e, ainda, contribuir para a sustentabilidade.

Os contribuintes que optarem pelo carnê físico, devem procurar a Prefeitura de Adamantina no térreo do Paço Municipal de segunda à sexta-feira das 08h às 17h para a impressão do carnê. Até o dia 06 de fevereiro 3.721 moradores estiveram na Prefeitura para a impressão do carnê. Ao todo são 21 mil contribuintes no município.

A não retirada das guias nos postos de atendimento não isenta o contribuinte da responsabilidade pelo pagamento tempestivo do IPTU 2026.

A Prefeitura de Adamantina, por meio dos representantes da Secretaria de Fiscalização e Arrecadação Tributária, informa ainda que o pagamento do IPTU tem início no dia 8 de março. Quem optar pela cota única terá desconto de 3% sobre o valor do imposto, porém há opção de parcelamento em 10 vezes mensais e consecutivos.

Já o vencimento da primeira parcela do FUN-FIS e ISS-Fixo será dia 20 de fevereiro e as demais, em caso de parcelamento, a partir do dia 20 de abril em até 6 vezes.

Diretor de Comunicação