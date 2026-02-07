Centro Esportivo Takeshi e Toshie Matsuda (Campo da ACREA) recebe novo professor que veio do Japão

Um intercâmbio internacional muito importante, Yudai Tanaka de 22 anos de idade que veio do Japão, é formado em Educação Física e será professor do Projeto de Atletismo do Centro Esportivo Toshie e Takeshi Matsuda (campo da ACREA – Associação Cultural, Recreativa e Esportiva de Adamantina) até 2028. O voluntário da JICA – Agência de Cooperação Internacional do Japão, que é professor da modalidade de salto em distância, vai desenvolver um projeto esportivo voltado ao atletismo, de acordo com Rodrigo Shioda vice-presidente da ACREA. Tanaka já realizou 500 horas de aulas em português e ficou durante um mês em São Paulo, capital do estado, aperfeiçoando o novo idioma.

O professor japonês chegou a Adamantina nesta sexta-feira dia 06 de fevereiro e foi recebido na administração pública municipal pelo José Carlos Martins Tiveron, secretários municipais, representantes da ACREA, do Poder Legislativo, Corpo de Bombeiros, Exército Brasileiro e da sociedade.

O projeto, que conta com o apoio institucional da Prefeitura Municipal, FAI – Centro Universitário de Adamantina e Câmara Municipal, tem como objetivo a promoção da integração, saúde, educação e o fortalecimento dos laços culturais para a comunidade Nikkei e para a população em geral do município.

Os trabalhos começam a partir da próxima semana, serão desenvolvidos treinamentos técnicos, formação de equipes e organização de eventos esportivos que visam despertar o interesse pelo atletismo e ampliar o acesso à prática esportiva qualificada.

Diretor de Comunicação

Caio Vasques

.