FAI anuncia o início na próxima segunda-feira e os quatro locais que o Internato de Medicina será realizado

“O Internato Médico vai iniciar agora aqui, no dia 9 de fevereiro (segunda-feira)”, anunciou o reitor da FAI (Centro Universitário de Adamantina), Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza em entrevista à imprensa nesta semana. A realização das atividades práticas na etapa de formação dos alunos no município – até então era em São Carlos/SP–, mais precisamente na Santa Casa de Adamantina, havia sido confirmada em entrevista exclusiva ao jornal Folha Regional no dia 16 de janeiro deste ano.

A decisão contou com intermédio do Ministério Público do estado de São Paulo por meio da promotoria de Justiça da Comarca. “A Reitoria da FAI, em consonância com os demais envolvidos, considera este desfecho um avanço estratégico para a educação e para a saúde em Adamantina. O consenso alcançado, com a fundamental mediação da Promotoria de Justiça, permitiu uma transição planejada e segura para os estudantes do curso de medicina, visando à continuidade das atividades acadêmicas sem interrupções”, declarou.

A medida era cobrada ao longo dos últimos anos por autoridades executivas e legislativas, assim como era bastante aguardada pela população, já que o Internato feito na Cidade Joia impactará diretamente no atendimento prestados aos usuários da rede municipal de saúde.

“Além do hospital, o CIES (Centro Integrado de Especialidades em Saúde), inaugurado na última segunda-feira (2) no prédio do antigo Postão, será um dos ambientes qualificados para o Internato da FAI, bem como a Clínica PAI Nosso Lar e o lar dos Velhos”, relatou o Prof. Dr. Alexandre.

O início da realização do Internato nessas unidades coincide com o retorno às aulas dos alunos da FAI, assim como os pertencentes ao curso de Medicina, nesta segunda-feira.

