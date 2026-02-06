Prefeitura de Adamantina abre licitação para concessão de imóvel situado no Bairro Tucuruvi

A Prefeitura de Adamantina abriu licitação na modalidade concorrência pública, do tipo melhor técnica, relativa à concessão onerosa de direito real de uso, com encargos, de imóvel situado na Estrada Municipal do Bairro Tucuruvi.

O objetivo é destinar o espaço à implantação e exploração de atividades industriais e comerciais. A abertura dos envelopes “habilitação” e “propostas” dar-se-á no dia 02 de abril de 2026, às 9h, na sala de licitação da Prefeitura de Adamantina, situada na Rua Osvaldo Cruz no 262, 4o andar do Paço Municipal.

O imóvel fica em frente à antiga escola do bairro e abrigava um núcleo de processamento de alimentos em programas realizados ligados à agricultura familiar.

A habilitação e a proposta deverão ser apresentadas pelo proponente ou pessoa devidamente credenciada, no dia 02 de abril de 2026, até às 08h45, na sala de licitações da Prefeitura de Adamantina.

Poderão participar todas as empresas que comprovarem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital que está disponível em www.adamantina.sp.gov.br.

Os interessados poderão, na companhia de funcionário designado pelo Departamento de Patrimônio, realizar vistoria no local, cuja comprovação se fará através de certificado próprio emitido pela Secretaria, caso tenha sido realizada a visita o comprovante será inserido nos documentos de habilitação.

Os licitantes, neste ato, deverão ser representados por seus profissionais responsáveis, adequados para promover a visita técnica, independentemente de ser diretor técnico, engenheiro ou não. A visita técnica poderá ser agendada pelos telefones (18) 3502-9006 (Departamento de Patrimônio).

O Edital, contendo os elementos indispensáveis para a elaboração das propostas, está à disposição dos interessados em participar da presente licitação, a partir do dia 06 de fevereiro de 2026, no horário das 07h30 às 11h e das 13h às 17h30, junto ao Departamento de Licitações e no site.

Dúvidas ou mais informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações pelos telefones (18) 3502-9010 ou 9045 ou pelo e-mail: licitacao@adamantina.sp.gov.br.

PRÉDIO E EXTENSA ÁREA

O referido prédio e sua extensa área a qual pertence, foi intitulado de Packing House, sendo inaugurado em 2016 junto à APPRAR (Associação Passiflora dos Produtores Rurais de Adamantina e Região) com investimento total de quase R$ 1,2 milhão do Governo do Estado por meio do Projeto Rural de Desenvolvimento Sustentável – Microbacias II Acesso ao Mercado.

Inclusive, a cerimônia de inauguração na época contou até com a presença do então governador Geraldo Alckmin (PSDB), além de secretários estaduais, deputados e de autoridades municipais.

Com reportagem de Natacha Dominato / Comunicação Pref. Adamantina

