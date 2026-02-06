Administração apresenta novo Diretor de Comunicação à imprensa e inicia estruturação do setor

Na manhã de hoje (sexta-feira) a Administração Municipal reuniu a imprensa no gabinete da Prefeitura de Adamantina para apresentar o jornalista Caio Vasques, 59 anos, como novo responsável pela recém-criada Diretoria de Comunicação Institucional.

O diretor foi apresentado aos jornalistas pelo prefeito José Tiveron acompanhado pelos secretários Wilson Alcântara (Gabinete) e Carlão Barbosa (Desenvolvimento Econômico).

Estiveram presentes no encontro representantes de todos os veículos da imprensa local: Portal e Jornal Folha Regional, Portal AdamantinaNET, Jornal Diário do Oeste, Jornal e Portal Impacto, Portal Siga Mais, Site Clikar, Rádio Life FM e o Grupo Joia de Comunicação.

Após as boas-vindas, Tiveron ressaltou que a criação da Diretoria tem como objetivo estreitar ainda mais o relacionamento com a imprensa e colocar as ações realizadas no dia a dia pelo Poder Público mais próximas da população por meio da divulgação. Também confirmou que a iniciativa visa iniciar a criação de uma estrutura para o novo setor de Comunicação Institucional que agora, além do novo diretor, conta com a jornalista Natacha Dominato e com o estagiário Leonardo Oliveira.

Nascido em Adamantina, formado pela UEL (Universidade Estadual de Londrina) e com experiência profissional marcada por trabalhos nas TVs dos estados de Paraná, Mato Grosso e São Paulo, Caio tem familiares – a mãe e uma irmã – que ainda residem na cidade.

Por: Ricardo Bispo / Folha Regional

