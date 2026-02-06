Parque dos Pioneiros volta a se destacar com novo plantio de girassóis em Adamantina

O Parque dos Pioneiros, principal espaço multiuso de Adamantina, voltou a ganhar um colorido especial com um novo plantio de girassóis florescendo. A iniciativa já começa a transformar a paisagem do local e chama a atenção de moradores e visitantes que passam pelo parque, reforçando sua importância como ponto de lazer, convivência e prática de atividades físicas na Cidade Jóia.

Nos últimos dias, as redes sociais têm sido tomadas por registros fotográficos feitos por pessoas de Adamantina e da região. As imagens dos girassóis em flor evidenciam o impacto visual da ação e recolocam o Parque dos Pioneiros em destaque, especialmente como cenário para caminhadas, momentos de descanso e ensaios fotográficos ao ar livre.

A ação retoma uma experiência semelhante realizada em 2023, quando a florada de girassóis se tornou um dos principais atrativos do parque no fim daquele ano. Na ocasião, o plantio despertou grande interesse popular e contribuiu para aumentar a circulação de pessoas no espaço público, fortalecendo o vínculo da comunidade com o local.

Além do embelezamento natural, o novo plantio tem como objetivo valorizar ainda mais o Parque dos Pioneiros como ambiente de convivência, lazer e incentivo a hábitos saudáveis. A presença das flores também estimula o cuidado coletivo com os espaços urbanos, reforçando a importância da preservação do patrimônio público.

Desta vez, a administração municipal reforça o pedido para que os frequentadores não retirem os girassóis. Durante a ação anterior, houve registros de pessoas colhendo as flores, o que comprometeu a durabilidade da florada e o propósito ornamental do projeto. A orientação é para que todos apreciem, fotografem e preservem o espaço, garantindo que o atrativo possa ser aproveitado pelo maior tempo possível.

.