Gabi Callil avalia primeiro ano no Legislativo como de aprendizado e reforça atuação na Saúde e fiscalização

A vereadora e vice-presidente da Câmara Municipal de Adamantina, Maria Gabriela Callil Bearare, a “Gabi Callil”, concedeu entrevista à Folha Regional e avaliou o primeiro ano de atuação no Legislativo como um período de intenso aprendizado, marcado pela escuta ativa da população e pela compreensão mais profunda do funcionamento da administração pública e de seus limites.

Segundo a parlamentar, apesar de frustrações em algumas pautas que não avançaram no ritmo desejado, em razão de entraves burocráticos e políticos, o saldo do ano foi positivo. Ao longo de 2025, Gabi apresentou quase uma centena de proposituras, entre indicações, requerimentos e outras ações legislativas, além de realizar atendimentos individuais e coletivos, contribuindo diretamente com as demandas da população.

Entre as principais indicações, a vereadora destacou aquelas voltadas à área da saúde, como a contratação de um médico regulador para organizar a fila de espera por especialidades, priorizando casos de urgência e emergência, e a divulgação da escala diária de profissionais nas unidades de saúde, garantindo mais transparência no atendimento. Também apresentou propostas relacionadas à modernização dos serviços públicos, como o desenvolvimento de aplicativos para avaliação do atendimento na saúde e acompanhamento de solicitações municipais.

Outras indicações relevantes envolveram a manutenção do Castra Móvel, a criação de pontos de descarte adequado de cartelas de medicamentos, melhorias na iluminação da Marginal Antônio Barberato, manutenção de parquinhos infantis e estudos para implantação de um Centro Municipal de Robótica. Parte dessas demandas já foi atendida, enquanto outras seguem em análise ou execução pelo Executivo.

Nos requerimentos, Gabi Callil destacou aqueles relacionados às filas de espera para consultas e exames especializados, especialmente para ressonância magnética, ao abastecimento de medicamentos na farmácia municipal e às condições de atendimento no Pronto-Socorro. Também foram relevantes os requerimentos direcionados às concessionárias Energisa e Sabesp, cobrando esclarecimentos sobre falhas no fornecimento de energia elétrica, organização da fiação aérea e problemas no abastecimento de água no município.

Na área de projetos, a vereadora ressaltou o encaminhamento de anteprojetos e propostas de políticas públicas, como a criação da Política Municipal de Fiscalização de Concessões e Serviços Públicos, além de iniciativas voltadas à atividade física adaptada e inclusiva para pessoas com Transtornos Globais do Desenvolvimento, à criação de uma rede de apoio para pessoas com fibromialgia e a estudos para implantação de um espaço municipal de acolhimento de animais abandonados.

O relacionamento com o Poder Executivo foi avaliado como respeitoso e dentro da normalidade institucional, com momentos de convergência e divergência. “O diálogo sempre foi mantido, sem abrir mão da função fiscalizadora e da defesa do interesse público”, afirmou.

Para 2026, Gabi Callil destacou que a saúde seguirá como prioridade do mandato, além da intensificação das ações relacionadas ao abastecimento de água e à qualidade do fornecimento de energia elétrica. A vereadora afirmou que pretende aprofundar o diálogo com órgãos responsáveis e concessionárias, acompanhar de perto as medidas adotadas e seguir colaborando com os demais parlamentares em demandas emergenciais, sempre em defesa da população.

