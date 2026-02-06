Parque Caldeira terá investimento de R$ 1,1 milhão em obras de mobilidade e lazer

A iniciativa estadual visa atuar na melhoria de espaços públicos e da infraestrutura urbana, com foco na requalificação de áreas de convivência, mobilidade e segurança viária, especialmente em municípios do interior paulista, promovendo intervenções pontuais e planejadas nos bairros atendidos. Com isso, o município promoverá a revitalização do Parque Caldeiras.
A obra contemplará a substituição do calçamento do parque linear que corresponde à área da Rua Cunha Bueno. A calçada será alargada e refeita em blocos intertravados, para promover maior permeabilidade de águas pluviais, ajudando na drenagem do local.
Além disso, o local receberá nova iluminação, contemplando também instalações de novos bancos, lixeiras e rampas de acessibilidade.
Ainda por meio do programa estadual, será executado o calçamento da área verde do Parque Tangará, também com blocos intertravados, e a implantação de um campo de futebol de grama natural e calçamento interno para caminhada.
O projeto ainda contempla instalação de duas lombofaixas nas ruas Cunha Bueno e outra na Padre Nóbrega, assim como área de pomar.
O município receberá por meio do convênio o montante de 960.708,75 para a execução da obra e investirá em recursos próprios mais 170 mil reais totalizando um investimento de R$1.130.708,75.