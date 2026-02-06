Parque Caldeira terá investimento de R$ 1,1 milhão em obras de mobilidade e lazer

A obra contemplará a substituição do calçamento do parque linear que corresponde à área da Rua Cunha Bueno. A calçada será alargada e refeita em blocos intertravados, para promover maior permeabilidade de águas pluviais, ajudando na drenagem do local.

Além disso, o local receberá nova iluminação, contemplando também instalações de novos bancos, lixeiras e rampas de acessibilidade.