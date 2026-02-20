Prefeitura de Adamantina vai fortalecer a Lei Adote o Verde por meio de parceria com a população

Uma reunião realizada na Prefeitura de Adamantina com representantes de diversas secretarias municipais e a vereadora Meire Alves tratou de um tema importante: fortalecer a Lei Adote o Verde (Lei No.3.715, de 08 de junho de 2016 que dispõe sobre a Campanha “Adote o Verde”). A ideia é criar uma parceria com a população adamantinense para que as pessoas possam adotar canteiros no município e assim colaborar com a manutenção dos espaços. Cada local poderá ser cuidado, preservado e valorizado por quem mora na cidade. O Poder Público fará um levantamento das espécies mais adequadas e resistentes para os lugares, as mudas seriam produzidas pelo município que ofereceria ainda o composto orgânico para o plantio, assim como as placas que vão identificar os moradores que adotaram o espaço. As definições jurídicas também estão sendo verificadas para que a parceria possa ser realizada.

A concretagem de alguns canteiros, considerados os mais críticos, foi uma medida técnica adotada diante de um problema recorrente: o uso irregular como depósito de lixo, mesmo com avisos e lixeiras próximos. Algumas pessoas colocavam irregularmente nestes locais garrafas (acumulando a água da chuva e servindo de criadouro para o mosquito que transmite a dengue e outras doenças), material orgânico, sacolas, mato, galhos. Isso estava matando as plantas e atraindo animais peçonhentos, o que significa um risco para a saúde pública.

Estes canteiros são feitos em cima do asfalto e não tem contato direto com o solo, portanto a água da chuva que cai nestes locais não vai para o subsolo. O depósito incorreto destes materiais e do lixo, causou problemas, mesmo com o Poder Público cuidando dos locais, fazendo a manutenção e a poda, a vegetação estava morrendo devido a toxicidade do terreno causada pelo depósito irregular de lixo e outros materiais.

Outra medida em estudo é a possibilidade da instalação de Ecopontos nos locais concretados para materiais recicláveis, o que ajudaria a dar a destinação correta aos recicláveis, colaborando com o meio ambiente e com os cooperados da COOPERADAM – Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de Adamantina. Ao todo são 20 cooperados que recebem em média mais de R$ 1.800,00 por mês com o resultado do trabalho e da venda dos materiais reciclados. O objetivo é aumentar o número de cooperados ajudando a melhorar a vida de mais famílias, mas para isso é fundamental a colaboração dos moradores separando corretamente o lixo orgânico dos recicláveis e colocando tudo em sacos para a coleta toda terça-feira que é feita das 5 horas da manhã ao meio-dia.

De acordo com os representantes da cooperativa, apenas 2,5% da coleta que vai para a cooperativa todo mês são recicláveis. O restante é lixo, cerca de 1.000 toneladas que vão para o aterro sanitário particular, na Usina Alta Paulista, no bairro Aidelândia, na zona rural do município. Com os Ecopontos seria possível ajudar os cooperados e com a iniciativa incentivar os moradores a separarem corretamente o lixo orgânico do reciclável dando a destinação correta a tudo e contribuindo com a preservação do Meio Ambiente.

Diretor de Comunicação – Caio Vasques

.