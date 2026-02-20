Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias de Adamantina concluem Cursos Técnicos do “Programa Mais Saúde com Agente”

Foram muitas horas de dedicação com aulas teóricas e práticas para 60 alunos, Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias de Adamantina, que participaram do “Programa Mais Saúde com Agente” e concluíram os cursos como Técnicos em Vigilância em Saúde com Ênfase no Combate às Endemias (ACE) e em Agente Comunitário de Saúde (ACS).

A Cerimônia Social de Conclusão dos Cursos Técnicos, que é uma celebração, foi realizada no auditório do Campus II do Centro Universitário de Adamantina – FAI, contou com a presença dos representantes da Prefeitura de Adamantina, da Secretaria Municipal de Saúde que esteve à frente dos trabalhos na cidade, da Câmara Municipal e convidados.

Os cursos tiveram um ano de duração com 1.275 (mil e duzentas e setenta e cinco horas) cada, as aulas começaram no início de 2025 e terminaram no fim do ano passado. O Programa funciona por meio de uma parceria entre o Ministério da Saúde com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde (Conasems) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Os Cursos

O curso de nível Técnico em Vigilância em Saúde com Ênfase no Combate às Endemias foi realizado por meio de atividades em Educação a Distância (EAD) e de atividades práticas presenciais. Este curso destina-se a Agentes de Combate às Endemias, trabalhadores ativos do Sistema Único de Saúde (SUS), que exercem atividade profissional nos municípios que aderiram ao Programa Mais Saúde com Agente do Ministério da Saúde, que já possuem formação de nível médio ou que estivessem cursando o último ano do Ensino Médio ou matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Médio.

Aprenderam a realizar o diagnóstico das condições de vida e saúde da população do seu território de atuação, de forma articulada com profissionais da atenção básica, a desenvolver um trabalho integrado com a vigilância em saúde e a atenção básica no território. Também a realizar ações de promoção e prevenção à saúde dos indivíduos e das famílias na lógica da vigilância em saúde, a desenvolver o trabalho da vigilância em saúde, a partir de visão interdisciplinar e globalizada. E ainda a desenvolver estratégias para mobilização da comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas voltadas para as áreas da saúde, ambiental e socioeducacional.

O curso de nível Técnico em Agente Comunitário de Saúde também foi realizado por meio de atividades em Educação a Distância (EAD) e de atividades práticas presenciais. Este curso destina-se a Agentes Comunitários de Saúde, trabalhadores ativos do Sistema Único de Saúde (SUS), que exercem atividade profissional nos municípios que aderiram ao Programa Mais Saúde com Agente do Ministério da Saúde, que já possuem formação de nível médio ou que estejam cursando o último ano do Ensino Médio ou matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Médio.

Aprenderam como realizar diagnóstico das condições de vida e saúde da população do seu território de atuação, de forma articulada com profissionais da atenção básica, a desenvolver um trabalho integrado com a vigilância em saúde e a atenção básica no território. Também foram capacitados a realizar ações de promoção e prevenção à saúde dos indivíduos e das famílias, coletar e registrar dados relativos às visitas domiciliares, considerando as particularidades de grupos específicos e a conhecer as condicionalidades de programas sociais, em parceria com a rede de atenção intersetorial. Podem desenvolver ações de planejamento integrado no tocante à promoção, prevenção e controle das doenças e agravos no seu território de atuação.

Diretor de Comunicação / Caio Vasques

.