Campanha Imposto de Renda do Bem faz repasse a entidades de Adamantina

O repasse oficial do movimento solidário que busca arrecadar recursos em prol das Entidades e Unidades Governamentais do município de Adamantina (SP) que atendem crianças, adolescentes e idosos foi realizado nesta sexta-feira 20 de fevereiro de 2026 na Prefeitura de Adamantina. O valor total arrecadado pela Campanha Imposto de Renda do Bem durante o ano de 2025 foi de R$ 558.800,38. Participaram da entrega representantes do Poder Público, da Secretaria de Assistência Social, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI), da Câmara Municipal de Adamantina, do Lar dos Velhos, Centro Dia do Idoso, CRAS, Casa do Garoto, Lar Cristão, Apae, IAMA e Projeto ASA. O valor será dividido entre as entidades.

A captação dos recursos acontece por meio de destinação de parte do Imposto de Renda para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) e Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI). São esses Conselhos os responsáveis por gerir e acompanhar a aplicação dos recursos. Apenas as Entidades e Unidades Governamentais devidamente cadastradas nos respectivos Conselhos podem ser beneficiadas com os recursos.

Divisão de Recursos Antes de receber a verba, as entidades precisam apresentar um Plano de Trabalho informando aos Conselhos como pretendem utilizar os recursos e somente após a aprovação dos Conselhos é que o dinheiro é liberado. Após a aplicação, as entidades são obrigadas a prestar contas aos Conselhos, garantindo que a proposta apresentada no Plano de Trabalho foi cumprida.

A divisão dos recursos é feita com base no nível de complexidade dos atendimentos ofertados por cada entidade, que são classificadas como baixa, média e alta complexidade. Além disso, uma parcela dos recursos fica retida no Fundo para custeio das ações desenvolvidas pelos Fundos, entre elas, capacitações dos profissionais.