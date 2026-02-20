Evento beneficente para compra de medicação de R$ 60 mil/mês a Alexandre Borsuk está com convites à venda

Mais uma vez a população de Adamantina se une em uma corrente solidária para a realização do Chá Beneficente em prol a Alexandre Borsuk, que em maio do ano passado foi diagnosticado com melanoma metastático, um câncer bastante agressivo. O evento ocorre no próximo sábado (28), a partir das 14h, no ATC (Adamantina Tênis Clube).

O convite está à venda, custa apenas R$ 30,00 e dá direito a participar de oito sorteios de dezenas de brindes, como roupas e itens de cama, mesa e banho, produtos de beleza, conjunto de taças, bicicleta, motor de portão eletrônico, limpeza de ar condicionado e lavagem de carro, ventiladores, forno elétrico, liquidificador, air fryer, sanduicheira, jogo de panelas, liquidificador e outros itens de cozinha, tanquinho de lavar roupas, celular, TV e geladeira, entre vários outros. Para adquirir basta fazer um Pix na chave 18 998013435 (Flavia Borsuk) e enviar o comprovante de pagamento no mesmo número de celular.

“Os primeiros sintomas começaram em abril. Em poucas semanas, nossa vida mudou completamente. A doença se espalhou para o pulmão, o fígado, o peritônio e o todo o sistema linfático. Hoje, ele está estável, consciente e com muita fé em Deus, esperando o milagre da sua cura. Mas para continuar estável, ele precisa da medicação correta”, contou a esposa Flavia ao Jornal Folha Regional.

Os organizadores do Chá Beneficente ressaltam que a entrada no evento de pessoas maiores de 12 anos somente mediante apresentação do cartão.

“A única terapia que apresentou resposta positiva no caso dele foi a terapia-alvo, com o uso de Dabrafenib e Trametinib. Esse tratamento é essencial para manter a doença controlada. E o custo mensal dessas medicações varia entre R$ 56 mil e R$ 60 mil, dependendo da variação do dólar. Cada caixa dura apenas 30 dias. Ou seja, todos os meses enfrentamos novamente a corrida contra o tempo”, explica Flavia.

Ainda segunda ela, a família entrou com processo na Justiça para garantir o fornecimento da medicação. “Já existe decisão judicial determinando a entrega de uma dose. Mesmo assim, até o momento, essa ordem não foi cumprida. É muito difícil viver sabendo que existe uma decisão favorável, que existe um direito reconhecido, mas que na prática não está sendo respeitado”. E acrescenta que enquanto aguardam o cumprimento da ordem judicial, precisam realizar ações para salvar a vida de Alexandre, como a vaquinha e as campanhas de vendas de pizzas e cachorros-quentes.

Além de Flavia, faz parte da organização do Chá Beneficente a ativista social Renata Belém.

Mais informações podem ser obtidas no telefone (18) 99801 3435.

Por Ricardo Bispo

