Prefeitura de Adamantina realiza duas inaugurações nesta terça-feira (10)

A Prefeitura de Adamantina realiza nesta terça-feira (10), a inauguração de duas obras. A primeira acontece às 9h na Praça Carlos Nakadaira que fica situada na rua Minas Ge-rais, esquina com a Laurindo Simoncelli no Jardim Brasil.

No local foram construídos dois vestiários, dois sanitários acessíveis e, ainda, uma canti-na. O local mede 59,72 metros quadrados.

Para a execução da obra, o município recebeu o repasse de 238.750,00 mil reais do depu-tado federal Alexandre Leite por meio do programa de apoio e implantação e moderni-zação de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer. Além disso, foi investido R$33.039,90 em recursos próprios.

Já às 11h, será inaugurada a academia ao ar livre que foi implantada na avenida Ipiranga esquina com a rua Goiânia, – quadra 23 – Vila Jamil de Lima.

O local conta com multi exercitador com 6 funções, simulador de cavalgada triplo, alon-gador três alturas, prancha de movimentação lateral – surf duplo; cadeira de pressão de pernas triplo; simulador de remo individual; simulador de caminhada triplo, simulador esqui triplo, volante de rotação diagonal duplo, volante de rotação vertical duplo e, ain-da, placa orientava.

Natacha Dominato/Comunicação Pref. Adamantina

.