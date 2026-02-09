Ranking estadual coloca Adamantina entre as 100 cidades na geração de empregos

De acordo com a divulgação na última terça-feira (3) do levantamento feito pelo Governo do Estado de São Paulo, com base em dados da Fundação Seade, elaborados a partir das informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego, Adamantina conquistou posição de destaque no cenário econômico paulista ao figurar entre os 100 municípios que mais geraram empregos formais em 2025.

O ranking mostra o município na 89ª colocação, com a criação de 576 vagas de trabalho com carteira assinada ao longo do ano. Resultado que reforça a relevância da Cidade Joia no interior paulista e evidencia o dinamismo do mercado local.

O desempenho ganha ainda mais importância ao se observar que Adamantina superou cidades com maior população, como Americana, que ficou na 92ª posição com 562 empregos gerados, e Tupã, na 97ª colocação, com 529 vagas. No recorte regional, chama atenção também a ausência de Dracena entre os municípios listados.

No contexto estadual, o setor de Serviços foi o principal responsável pela geração de empregos formais em 2025, concentrando cerca de 60% das vagas criadas. Ao todo, foram 184.858 postos no setor, seguido pelo Comércio, com 61.583, Construção, com 23.591, Indústria, com 22.638, e Agropecuária, com 18.559 empregos.

Em todo o Estado de São Paulo, foram criadas 311.228 vagas formais no período, mantendo a liderança nacional na geração de empregos. O volume representa 24,3% do total de postos criados no Brasil, que alcançou 1.279.498 vagas em 2025, com média aproximada de 900 novos empregos por dia.

A classificação entre os 100 municípios campeões de emprego reafirma a força da economia local, contribui para o desenvolvimento social e amplia as perspectivas de crescimento e qualidade de vida para a população.

Por Folha Regional Adamantina

