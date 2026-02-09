Início do Internato na Santa Casa de Adamantina amplia oferta de atendimento aos moradores

A solenidade para o início do Internato Médico na Santa Casa de Adamantina na manhã desta segunda-feira dia 09 de fevereiro de 2026, contou com a presença dos representantes da FAI – Centro Universitário de Adamantina, da Prefeitura Municipal e da Santa Casa. Um avanço importante na melhoria do atendimento à população na área da Saúde.

Com o Internato os alunos do curso de medicina da FAI – Centro Universitário de Adamantina vão atender os pacientes na unidade do município e não vão precisar mais do deslocamento até o município paulista de São Carlos. Com isso aumenta e melhora o atendimento aos moradores de Adamantina e outras 9 cidades da região beneficiando cerca de 150 mil pessoas.

O prefeito José Carlos Martins Tiveron destacou o importante momento que significa um marco histórico para a área da Saúde. A Secretária Municipal da Saúde, Elisabete Cristina Jacomasso Marquetti acredita que este avanço é muito importante para quem vive no município já que amplia a oferta de atendimentos em diversas especialidades médicas.

Com o Internato Médico funcionando os pacientes que precisavam ser encaminhados pelo poder público municipal para o atendimento nos municípios de Tupã e Marília serão atendidos em Adamantina. São especialidades importantes como Clínica Médica, Cardiologia, Neurologia, Pneumologia, Endocrinologia, Geriatria, Nefrologia, Vascular, Urologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Ginecologia, Pediatria, além da implantação do serviço de Psicologia Ambulatorial, com oferta mensal de atendimentos por meio do CIES Centro Integrado de Especialidades em Saúde inaugurado no dia 02 de fevereiro deste ano.

O CIES é uma estrutura organizada para concentrar, em um único espaço físico, os atendimentos ambulatoriais especializados do município, promovendo a integração entre os serviços da Prefeitura de Adamantina, da Santa Casa de Misericórdia e do Centro Universitário de Adamantina – FAI.

No CIES, a Prefeitura de Adamantina é responsável pela organização da rede municipal, cessão do espaço físico e regulação dos atendimentos; a Santa Casa de Misericórdia de Adamantina é responsável pela ampliação da oferta de consultas especializadas por meio de convênio de custeio e Centro Universitário de Adamantina (FAI) contribui com especialidades médicas, preceptoria e fortalecimento da formação médica no SUS.

Por: Caio Vasques / Comunicação Pref. Adamantina

.