Convites para o tradicional Jantar das Mulheres da Arca já estão à venda

A Arca (Associação dos Renais Crônicos) deu início à venda de convites para mais uma edição do tradicional Jantar da Mulher, evento beneficente que integra as comemorações do Dia Internacional da Mulher em Adamantina. A data escolhida é 6 de março, a partir das 20h, no Espaço Wanda Maion.

Já consolidado no calendário social da Cidade Joia, a expectativa é reunir aproximadamente 300 participantes.

Os convites estão sendo comercializados pelo valor de R$ 130. Podem ser adquiridos com voluntários da entidade ou diretamente na sede da Arca, localizada na rua Mário Oliveiro, nº 245, atrás da Santa Casa. Vale lembrar que bebidas serão vendidas separadamente.

A noite contará com atrações musicais do Grupo Estilo Atrevido e do DJ Bala, garantindo animação ao público presente.

Toda a renda arrecadada será destinada ao atendimento prestado pela entidade a cerca de 90 pacientes renais crônicos, oferecendo apoio social, orientação, assistência jurídica, alimentação e visitas domiciliares e hospitalares, além de desenvolver ações preventivas e auxiliar o setor de hemodiálise da Santa Casa.

A presidente da Arca, Antônia Maria da Conceição, a Toninha, reforça o convite para que as mulheres participem do evento, que alia lazer, solidariedade e apoio a uma causa social.

Informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones (18) 3521-5089 ou (18) 99708-6647.

Por Folha Regional Adamantina

