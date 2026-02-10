Prefeitura de Adamantina inaugura vestiário no Jardim Brasil

A Prefeitura de Adamantina realizou na manhã desta terça-feira (10), a inauguração da implantação de vestiário na praça Carlos Nakadaira. A solenidade contou com a participação do prefeito José Carlos Tiveron, vereadores, secretários e, ainda, do assessor do deputado federal Alexandre Leite, André Crepaldi, responsável pela destinação do recurso ao município.

No local foram construídos dois vestiários, dois sanitários acessíveis e, ainda, uma cantina. O local mede 59,72 metros quadrados.

Para a execução da obra, o município recebeu o repasse de 238.750,00 mil reais do deputado federal Alexandre Leite por meio do programa de apoio e implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer. Além disso, foi investido R$33.039,90 em recursos próprios.

O secretário de Esportes, Lazer e Recreação, Luiz Alexandre Hagui, relembrou que o recurso foi conquistado pelos então vereadores Riquinha e Noriko e pelo vereador, Hélio Santos.

“Pedimos que a comunidade cuide deste espaço, pois é uma praça esportiva muito boa. Aproveito a oportunidade para anunciar que ainda faremos a reforma do estádio municipal Antonio Goulart Marmo e, ainda, a climatização do ginásio de esportes, Carlos Santana Bueno”, disse.

O presidente da Câmara Municipal, Eder Ruete, parabenizou todos os envolvidos na execução da obra.

“As portas dos gabinetes dos deputados estão sempre abertas para Adamantina. A Família Leite tem um grande trabalho na região e Adamantina é parceira. Trouxemos diversos investimentos como a estrada para a Lagoa Seca e a iluminação no mesmo bairro, no esporte, recursos na saúde e recapeamento. No entanto, não para por aí, vamos fazer agora um campo de grama sintética no Parque Caldeira”, anunciou o assessor.

Por sua vez, o prefeito José Carlos Martins Tiveron agradeceu a todos e relembrou que essa é mais uma obra de melhoria para o bairro e finalizou desejando que a população cuide do espaço público.

Por: Natacha Dominato / Comunicação da Pref. Adamantina

