Inauguração da academia ao ar livre na Vila Jamil de Lima em Adamantina

O local conta com multi exercitador com 6 funções, simulador de cavalgada triplo, alongador três alturas, prancha de movimentação lateral – surf duplo; cadeira de pressão de pernas triplo; simulador de remo individual; simulador de caminhada triplo, simulador esqui triplo, volante de rotação diagonal duplo, volante de rotação vertical duplo e, ainda, placa orientava.

A solenidade contou com a participação do prefeito José Carlos Martins Tiveron, da vice-prefeita Lucia Haga, dos vereadores, secretários, do assessor do deputado federal Alexandre Leite, André Crepaldi, Riquinha do Bar, que já foi vereador, entre outras autoridades.

O secretário de Esportes, Lazer e Recreação, ressaltou que é mais um espaço que visa proporcionar saúde e bem-estar para a população. O presidente da Câmara Municipal, Eder Ruete, parabenizou todos os envolvidos.