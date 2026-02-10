FAI dá início ao Internato Médico na Santa Casa de Adamantina

A implantação do internato representa um passo significativo tanto na formação prática dos estudantes de Medicina quanto na ampliação e qualificação do atendimento à população

Teve início na segunda-feira, 9 de fevereiro, o Internato Médico do curso de Medicina da FAI – Centro Universitário de Adamantina, com uma solenidade realizada na Santa Casa de Misericórdia. O evento reuniu autoridades municipais, representantes da FAI, da Prefeitura, da Santa Casa, além de docentes, orientadores acadêmicos e convidados, marcando um momento considerado histórico para a saúde pública local.

A implantação do internato representa um passo significativo tanto na formação prática dos estudantes de Medicina quanto na ampliação e qualificação do atendimento à população. A partir de agora, os alunos passam a realizar atividades diretamente na rede de saúde do município, deixando de se deslocar para São Carlos, onde anteriormente parte dessa formação era realizada.

Com essa mudança, Adamantina passa a contar com um reforço importante na assistência médica, beneficiando não apenas o município, mas também outras cidades da região, alcançando uma população estimada em cerca de 150 mil habitantes. A expectativa é de maior agilidade, ampliação da oferta de consultas e fortalecimento do sistema de saúde regional.

Outro avanço destacado é a redução da necessidade de encaminhamentos de pacientes para outros centros, como Tupã e Marília. Com o internato em funcionamento, atendimentos em diversas especialidades passam a ser realizados em Adamantina, incluindo Clínica Médica, Cardiologia, Neurologia, Pneumologia, Endocrinologia, Geriatria, Nefrologia, Cirurgia Vascular, Urologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Ginecologia e Pediatria. Soma-se a isso a implantação do serviço de Psicologia Ambulatorial, oferecido por meio do Centro Integrado de Especialidades em Saúde (CIES), inaugurado no último dia 02 de fevereiro.

Para o coordenador do curso de Medicina da FAI, Prof. Dr. Alessandro Ferrari Jacinto, o internato é uma etapa fundamental na consolidação do curso e no compromisso social da instituição. “Nosso foco principal é consolidar um internato de excelência, que seja uma experiência de aprendizado transformadora para os alunos e que, ao mesmo tempo, contribua positivamente para a rede de saúde local. O sucesso dessa etapa depende de um trabalho integrado, em diálogo constante com a Reitoria, os demais docentes, a Prefeitura e a diretoria da Santa Casa. Juntos, vamos fortalecer ainda mais o curso e seu impacto para Adamantina e região”, afirmou.

O reitor da FAI, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, também destacou a importância do momento para a instituição e para a comunidade. “A implantação do Internato Médico em Adamantina destaca o compromisso da FAI com uma formação acadêmica de qualidade, alinhada às necessidades reais da população. É um avanço que une ensino, serviço e responsabilidade social, fortalecendo ainda mais a FAI como referência regional na área da saúde”, ressaltou.

Por Jéssica Nakadaira / da FAI

.