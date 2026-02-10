Prefeitura de Adamantina divulga calendário oficial de eventos para 2026 e confirma ExpoVerde com cinco dias de programação

A Prefeitura de Adamantina oficializou na última sexta-feira (6) o cronograma de festividades do município para o ano de 2026. O calendário foi instituído por meio do decreto nº 7.234, assinado pelo prefeito José Carlos Martins Tiveron, e reúne as principais feiras, eventos culturais, comemorações cívicas e ações tradicionais que movimentam a cidade ao longo do ano.

O destaque do calendário é a ExpoVerde 2026, maior evento do município, que já tem data definida: de 3 a 7 de setembro. Em comparação a 2025, quando a feira ocorreu entre os dias 4 e 7 de setembro, a edição de 2026 contará com um dia a mais de programação, reforçando a expectativa de público e a importância do evento para a economia local.

Na edição de 2025, a ExpoVerde recebeu cerca de 60 mil visitantes, com média de 15 mil pessoas por dia. A programação reuniu exposição de flores e plantas, além de espaços destinados aos setores comercial e agropecuário, consolidando-se como uma vitrine para negócios, turismo e lazer. Para 2026, a ampliação do período deve possibilitar ainda mais atrações, oportunidades comerciais e participação do público regional.

Além da ExpoVerde, o calendário municipal contempla outros eventos tradicionais. Em março, entre os dias 25 e 27, está prevista a realização da Expo Camda 2026, feira voltada ao agronegócio e ao fortalecimento do setor produtivo.

As comemorações do aniversário de Adamantina, celebradas em junho, também fazem parte da programação oficial, com destaque para o desfile cívico, além de eventos religiosos e culturais que marcam a história e a identidade do município.

A agenda cultural segue diversificada ao longo do ano. Nos dias 27 e 28 de junho, o Parque dos Pioneiros será palco da 3ª edição do Moto Rock, evento que reúne motociclistas, shows e atividades voltadas aos amantes do rock e do motociclismo.

Já em outubro, a cultura japonesa ganha evidência com a realização do Haru Matsuri – 3ª edição, programado para acontecer entre os dias 16 e 18 de outubro, no Recinto Poliesportivo. O evento contará com horários variados e incluirá atrações culturais, gastronômicas e a feira da mulher empreendedora, ampliando o espaço para o empreendedorismo local.

O calendário de 2026 se encerra em clima de celebração com a chegada do Papai Noel e o Festival de Natal da Rota das Frutas, em dezembro, marcando o encerramento das atividades culturais e festivas do ano.

De acordo com o decreto nº 7.234, qualquer alteração nas datas previstas deverá ser solicitada à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com antecedência mínima de 30 dias, garantindo organização e planejamento adequado para os eventos.

Com a divulgação antecipada do calendário, a administração municipal busca fortalecer o turismo, incentivar a participação da comunidade e permitir que comerciantes, expositores e visitantes se programem para um ano repleto de atividades em Adamantina.

Por Redação – Foto: Impacto

