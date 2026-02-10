Expo Camda 2026 será realizada nos dias 25, 26 e 27 de março em Adamantina

A Expo Camda 2026 já tem data definida e será realizada entre os dias 25, 26 e 27 de março na Fazenda Experimental da Camda, em Adamantina. O evento é promovido pela Camda – Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina e será voltado ao agronegócio, reunindo produtores rurais, cooperados, estudantes e empresas do setor.

Durante os três dias de programação, a feira vai oferecer uma imersão completa na agricultura e na pecuária, com apresentação de diversas culturas, espaço dedicado à produção animal, palestras com grandes nomes do agronegócio, além de um pavilhão de negócios voltado à geração de oportunidades e troca de conhecimento.

A Expocamda 2026 também será palco para a apresentação das principais tecnologias e inovações do campo, reunindo soluções modernas que auxiliam o produtor rural na tomada de decisões estratégicas. O propósito central do evento é oferecer ao cooperado tudo o que há de mais atual na agricultura e pecuária, contribuindo para maior eficiência e alta rentabilidade nas propriedades rurais.

Na edição anterior, em 2025, a Expocamda reuniu aproximadamente 5 mil pessoas, entre cooperados, estudantes, visitantes e fornecedores, no Clube de Campo da Camda. Mais de 60 empresas participaram, representando segmentos como defensivos agrícolas, fertilizantes, sementes, foliares, varejo e pecuária, além de fornecedores com soluções tecnológicas inovadoras. Os campos experimentais agrícola e pecuário foram um dos destaques, com demonstrações práticas, apresentações de especialistas, workshops, test drive de caminhonetes e equipamentos, exposições, drone show e feira comercial.

Da Redação

.