Áreas públicas de Adamantina recebem novas câmeras com detecção inteligente

Foi iniciada em Adamantina a instalação das novas câmeras de vigilância IP com tecnologia de inteligência artificial (IA) em áreas públicas do município. Os equipamentos fazem parte de um projeto da Prefeitura de Adamantina, de modernização do sistema de monitoramento urbano, e contam com detecção inteligente de pessoas e veículos.

A aquisição dos equipamentos se deu por licitação pública realizada pela administração municipal no final do ano passado. Além dos novos equipamentos, o contrato prevê toda a infraestrutura necessária para o funcionamento do sistema, incluindo gravador de vídeo em rede (NVR), discos rígidos (HD), switches, cabeamento e demais acessórios técnicos.

A tecnologia exigida no edital permitirá funções avançadas, como detecção e reconhecimento facial, identificação inteligente de pessoas e veículos, leitura de placas, cercas virtuais, contagem de pessoas e mapas de calor.

A empresa vencedora da licitação foi a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Ltda, que apresentou proposta no valor de R$ 55.850,00, abrangendo o fornecimento dos equipamentos e a execução dos serviços de instalação.

De acordo com o plano de trabalho que integra o edital, o contrato prevê a instalação das 35 câmeras nas localizações indicadas pelo município, sendo a substituição de 28 pontos já existentes, mais 7 novos pontos na Praça Elio Micheloni. As 28 câmeras que estão sendo substituídas pelos modelos mais tecnológicos serão realocadas dentro e no entorno do Cemitério Municipal, para o monitoramento do local.

Segundo a Prefeitura, a contratação da nova estrutura de câmeras os insumos correspondentes de alta tecnologia está alinhada ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI 2024–2027) e tem como objetivo a modernização e ampliação do sistema municipal de videomonitoramento, reforçando a segurança pública e patrimonial em áreas estratégicas do município.

Do Siga Mais

