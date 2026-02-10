Close Menu
Geral

Incêndio destrói 9 veículos em garagem automotiva no interior de SP

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Um incêndio consumiu nove veículos em uma garagem automotiva na madrugada desta quarta-feira (10) em Poloni (SP).

Conforme o boletim de ocorrência, o proprietário foi acionado por vizinhos que notaram a fumaça no interior do estabelecimento.

Inicialmente, o comerciante tentou conter o fogo, mas, como não obteve sucesso, acionou o Corpo de Bombeiros. Dois caminhões-pipa foram usados para atuar no combate às chamas.

O prédio também ficou destruído. As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da cidade.

Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: Reprodução / Whatsapp

 
Share.