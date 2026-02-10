Casal morre após carreta tombar na BR-153

Um casal de caminhoneiros morreu depois que a carreta em que eles viajavam tombou na BR-153, em Porangatu, no norte de Goiás, na madrugada de domingo (8). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas são Maria Helena Barnabe Pedro, de 64 anos, e Oduvaldo Pedro, de 66, que trabalhavam juntos na estrada há vários anos.