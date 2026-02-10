Casal morre após carreta tombar na BR-153

Um casal de caminhoneiros morreu depois que a carreta em que eles viajavam tombou na BR-153, em Porangatu, no norte de Goiás, na madrugada de domingo (8). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas são Maria Helena Barnabe Pedro, de 64 anos, e Oduvaldo Pedro, de 66, que trabalhavam juntos na estrada há vários anos.
Segundo a PRF, a carreta saiu de São Paulo com destino ao norte do país quando a motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista pelo lado direito, tombou e colidiu contra uma árvore.
Conforme o Corpo de Bombeiros, as vítimas ficaram presas às ferragens e, devido à gravidade e à complexidade do acidente, não foi possível identificar no momento qual dos dois conduzia o veículo no momento do tombamento.
A PRF informou ainda que a carreta estava carregada com painéis de energia solar.
Por Eliane Barros, g1 Goiás – Foto: Arquivo/Polícia Rodoviária Federal