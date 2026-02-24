Duas pessoas morrem e três ficam feridas em acidente com três carros no Paraná

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas após um acidente que envolveu três veículos na rodovia PR-158, no trevo de acesso ao município de Sulina, em Saudade do Iguaçu, no sudoeste do Paraná.
Os nomes das vítimas não foram divulgados. A batida foi no domingo (22).
O motorista de um dos carros, que estava sozinho, morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.
Em outro veículo, o condutor também não resistiu aos ferimentos e morreu na rodovia. A passageira foi socorrida em estado grave e encaminhada para atendimento hospitalar.
No terceiro carro estavam um homem e uma mulher. O casal teve ferimentos leves e foi levado para avaliação médica.
As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que atendeu a ocorrência.
Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros prestaram socorro às vítimas e atuaram na sinalização e no controle do tráfego, que ficou parcialmente interditado até a retirada dos veículos.
Por g1 PR e RPC Foz do Iguaçu – Foto: Ademir Hanzen – Sulina Play