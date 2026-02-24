Grave acidente com 4 veículos deixa 1 ferido e interdita rodovia no interior de SP; carreta pegou fogo

Segundo o Centro de Controle Multimodal da Artesp, os veículos seguiam sentido capital quando o caminhão, que seguia pela faixa 1, colidiu na traseira do carro, que colidiu na traseira da van. Em seguida, a van bateu na lateral da carreta que estava na faixa 2.

Com a colisão, o tanque da carreta foi atingido causando um princípio de incêndio. O caminhão e o automóvel ficaram pelo canteiro central e a van sobre a faixa 1. As causas da primeira colisão ainda são desconhecidas.