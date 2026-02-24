Comoção marca despedida das 6 vítimas do acidente de lancha entre São Paulo e Minas Gerais

A segunda-feira (23) foi marcada por muita dor e comoção na despedida das seis vítimas de um acidente de lancha no fim de semana, no Rio Grande, entre São Paulo e Minas Gerais.
Familiares e amigos passaram todo o dia participando de velórios e sepultamentos no Cemitério Santo Agostinho e no Jardim das Oliveiras em Franca (SP).
Logo pela manhã, foram sepultados os corpos de Viviane Aparecida Aredes, de 35 anos, e do filho, dela, Bento Aredes, que estiveram juntos pela última vez no fim de semana para a comemoração do aniversário de Viviane.
No início da tarde, ocorreram os enterros de Érica Fernanda Lima, de 41 anos, e de Juliana Fernanda de Oliveira, de 40 anos. Depois das 16h ocorreram os sepultamentos dos corpos de Wesley Carlos da Costa, o piloto da lancha, de 45 anos, e de Marina Rodrigues Matias, de 22.
Tragédia no Rio Grande
Os moradores de Franca morreram no acidente de lancha no sábado (20). O grupo aproveitava o final de semana em uma casa do lado mineiro da represa que divide as cidades de Rifaina (SP) e Sacramento (MG).
Eles fizeram um passeio em um bar flutuante e algumas pessoas chegaram a postar fotos nas redes sociais. No deslocamento de volta para o condomínio, por volta das 22h, a embarcação bateu em um píer.
Com o impacto, parte dos ocupantes foi arremessada para fora da lancha. Outra parte ficou presa quando a embarcação virou na água. Das 15 pessoas a bordo, seis morreram.