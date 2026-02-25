Primeira Igreja construída em Adamantina no ano de 1942, era localizada ao lado do antigo Posto Shell de Murillo Jaccoud, construída de madeira da melhor qualidade doada pelos proprietários da serraria, Arthur Pacífico Garbini e Elísio Corradi.

Sr. Arthur participou da primeira Caravana de 1947, que viajava para a Capital, reivindicando a emancipação do município e como suplente chegou a exercer o mandato de Vereador, na Segunda Legislatura 1953-1957.

O Sr. Elísio colaborou no desenho da primeira igreja e na construção do galo da Matriz, junto com o Sr. Alcides Zanandrea.

Por João Carlos Rodrigues – Autor dos Livros / Reviver Adamantina I e II

