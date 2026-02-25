Trabalho rápido da Polícia Civil resulta na recuperação de celular furtado em Adamantina

A Polícia Civil de Adamantina, através da DIG e DISE, esclareceu um furto de celular na área central da cidade. O crime ocorreu em uma residência, onde o autor entrou pela janela da sala enquanto os moradores estavam na cozinha, levando um iPhone 14 Pro Max, que só foi notado como faltante depois.
Durante as investigações, a polícia identificou o suspeito, que já tinha antecedentes por furto de iPhone. O celular furtado foi vendido a um terceiro por R$ 200. O comprador relatou que adquiriu o aparelho na inauguração de um bar, onde o vendedor alegou tê-lo “encontrado” na rua. Ao tentar desbloquear o celular, ele foi abordado por policiais que acompanhavam o caso.
A Polícia Civil destacou que os depoimentos ajudaram a elucidar o crime e reafirmou a importância de não comprar produtos sem procedência, especialmente a preços muito baixos, para evitar a receptação. (Por: Redação)