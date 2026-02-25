FAI sedia capacitação prática em sutura do Coren-SP para enfermeiros de Adamantina e região

O Centro Universitário de Adamantina – FAI recebe, nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2026, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) para a realização da Capacitação Prática de Habilitação em Sutura. O treinamento ocorrerá no Campus II da instituição e tem como objetivo atualizar e certificar 60 profissionais da área da enfermagem.

As atividades serão realizadas das 8h às 17h, na Sala 1 do Bloco II. O grupo de participantes foi montado com foco na integração da rede de saúde regional, englobando docentes e técnicos do próprio Centro Universitário, enfermeiros que atuam nas unidades da Santa Casa de Adamantina e de Lucélia, além de profissionais da Atenção Primária de Adamantina e da Clínica Pai Nosso Lar.

Para o coordenador do curso de Enfermagem da FAI, Prof. Dr. Fabio Antonio Venancio, a parceria com o conselho de classe traz impactos diretos para a saúde pública local. “A realização dessa capacitação representa um momento importante de integração entre ensino e serviço, fortalecendo a qualificação técnica dos profissionais e a segurança na assistência prestada à população de Adamantina e região”, afirma.

O coordenador explica que o aprimoramento técnico é fundamental para o dia a dia nos hospitais e postos de saúde. A habilitação em sutura, segundo ele, amplia as competências clínicas e promove uma atualização baseada nas normativas do Coren-SP, contribuindo para uma prática mais resolutiva e segura nos diferentes cenários de atuação da profissão.

“Iniciativas como essa reforçam o compromisso da FAI e Santa Casa de Adamantina com a formação continuada, a excelência profissional e o fortalecimento das redes de cuidado em nossa região”, conclui o Prof. Dr. Fabio.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP

.